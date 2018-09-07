Kızılcahamam Kültür, Sanat ve Su Festivali Başladı

Festivalin Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda gerçekleşen açılışına Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, AK Parti Ankara Milletvekili Nevzat Ceylan, Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Saat 12.00’de Aşağı Merkez Camii’nde okunan mevlidi şerif ile başlayan festival, saat 14.00’de 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda açılış, protokol konuşmaları ile devam etti. Protokol konuşmalarının ardından Ankara Büyükşehir Belediyesi Seğmen Ekibi ve Kızılcahamam Halk Eğitim Merkezi Folklor Ekibi gösteri yaptı.

Meydanda gerçekleşen açılış töreninin ardından tarafından kortej yürüyüşü tertip edildi. Yürüyüşün ardından Şehit Fatih Duru Parkı’na ulaşıldı ve parkta bulunan şehit anıt ağacında dua edildi. Yürüyüş, mehter takımı tarafından belediye önünde verilen mini konser ile sona erdi.