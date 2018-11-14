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Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu öğrencileri Atatürk'ü andı

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu tarafından Atatürk’ü Anma Programı düzenlendi.

Ankara Üniversitesi Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu tarafından Atatürk'ü Anma Programı düzenlendi.


Kızılcahamam Hakimevi Konferans Salonu'nda gerçekleşen Atatürk'ü Anma Programı'na, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, okul müdürleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.


Açılış konuşmasını Kızılcahamam Meslek Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. Seyhan Akıska yaptı. Ardından Ankara Üniversitesi Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Necdet Aysal, Mustafa Kemal Atatürk konulu programı sundu.


Belediye Başkanı Muhittin Güney ve Kaymakam Mehmet Yıldız tarafından Aysal'a çiçek ve belge takdim edildi.

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