Kızılcahamam MHP İlçe teşkilatı iftar yemeğinde bir araya geldi

MHP İftar yemeğine, MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Milletvekili Adayı Yaşar Yıldırım, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İl Yöneticileri, muhtarlar, STK yöneticileri ve aileleri katıldı.

İftar yemeğinin açılış konuşmasını MHP İlçe Başkanı yaparak katılımcıları selamladı. Belediye Başkanı Muhittin Güney’in konuşmasında, Cumhur ittifakının Milliyetçi Hareket partisi ile birlikte hareket edildiğini vurgulayarak ilçemizden iki değerli ismin Milletvekili adayı olmasından dolayı duyduğu mutluluğu belirtti.

Milliyetçi Hareket Partisi Ankara Milletvekili adayı olan Yaşar Yıldırım Cumhur İttifakının kararının bugün alınmadığını 15 Temmuz darbe girişiminden sonra alındığını ifade ederek, “Bu ülkenin bekasına inanan, Türkiye Cumhuriyetinin geleceğine inanan bir topluluğu üzerinde barındırarak hayata devam ettirmesi gerçeğine inananlar 7 Ağustosta yeni kapıda bir araya geldi. Bu yeni kapı Ak Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Büyük Birlik Partisi de bu ruhu devam ettiriyor. 16 Nisanda geçirilen anayasa teklifi ile yasalaşan bu teklife uyan siyasi partilerde Cumhur ittifakını kurmuşlardır” dedi.

Yaşar Yıldırım sözlerine şöyle devam etti:

”Milliyetçi Hareket Partisi Yaşar Yıldırımı 1. Sıradan aday olarak gösterdi ve Kızılcahamam adına memnun edici bir durum oluştu biz bunun mücadelesi Ankara’da veriyoruz, oraya gelmekte çok kolay bir iş değil uzun yıllardır biz bunun mücadelesini veririz sizde bunu bilirsiniz. Bizim sizden isteğimiz bu ülkenin bekası ve geleceği için bizim adayımız Cumhur ittifakının adayı Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’dır, Cumhur ittifakına ve Milliyetçi hareket partisine destek istiyorum, oy istiyorum.”