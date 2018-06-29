Kızılcahamam Öğretmenevi Müdürü Hacı Ünal oldu

Kızılcahamam Öğretmen Evi Müdürü Dursun Ünal’ın emekli olmasından dolayı boşalan müdürlüğe Cumhuriyet İlkokulu Müdür Yardımcısı Hacı Ünal atandı.

Mayıs ayında Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından detaylı bir bakım ve tamirattan geçirilen Öğretmenevi binası, vatandaşların ve misafirlerin bahçesinde rahatlıkla oturabileceği alternatif bir vakit geçirebilen alan haline geldi. Ancak Maliye Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafına tahsis edilen Öğretmenevi’nin idaresi ve öğretmenler bu bina ve arsasının Milli Eğitim Bakanlığına devredilmesini talep ediyor.