Kızılcahamam polisinden kumarhane baskını

Kızılcahamam Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ilçede kumar oynattıkları belirtilen oyun salonu ve eğlence yerlerine yönelik operasyon düzenledi. Ekipler, özellikle gençlerin yoğun olarak vakit geçirdiği kahve, oyun salonu, internet kafe gibi yerleri denetledi. 30 polisin katıldığı eş zamanlı baskında önceden tespit edilen mekanlar didik didik aranırken, çok sayıda kişinin de üst araması ile GBT kontrolü yapıldı.

Yapılan aramalarda kumar oynamakta kullanıldığı öğrenilen 3 cihaz, kumardan elde edildiği değerlendirilen çok miktarda para ve sigara ele geçirildi. Malzemelere el koyan polis, kumar oynatma suçuna karıştığı şüphesiyle 3 kişiyi gözaltına arak İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürdü.