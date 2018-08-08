Kızılcahamam’da 08.08.18 nikahları kıyıldı

08.2018 tarihine gün alan 5 çiftin nikahını Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney kıydı.

Kızılcahamam’da evliliklerini unutulmaz kılmak amacıyla 08.08.2018 tarihi için Kızılcahamam Belediyesi Evlendirme Memurluğundan gün alan 5 çiftin nikahları kıyıldı. Kızılcahamam Belediyesi Nikah Salonu’nda masaya oturan çiftler unutulmayacak günde mutluluğa “evet” dedi. Çiftlerin nikahını kıyan Belediye Başkanı Muhittin Güney de onların mutluluklarını paylaştı.

Evlenmek için aylardır bugünü bekleyen çiftlerin evlilik cüzdanlarına bugünün tarihini yazıldı. Unutulmaması için 08.08.2018 tarihini seçtiklerini belirten Zeynep-Ferdi, Büşra-Ömer, Esra-Ali Osman, Merve-Ahmet ve Beyzanur-Ali çiftleri bu özel günde dünya evine girdi.

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney tarafından kıyılan nikahta çiftlere Kur’an-ı Kerim, Türk bayrağı ve çam fidanı hediye edildi.