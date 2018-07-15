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15 Temmuz 2018 16:44

Kızılcahamam’da 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü programları kapsamında Kızılcahamam’da şehit olan Lütfi Gülşen, Mehmet Gülşen ve Hakan Gülşen’in kabirleri ziyaret edilerek dualar okundu.

Kızılcahamam’da 15 Temmuz şehitlerinin kabirleri ziyaret edildi

15 Temmuz 2018 16:44


Kızılcahamam’da 15 Temmuz şehitleri Lütfi Gülşen, Mehmet Gülşen ve Hakan Gülşen’in kabirlerini ziyaret eden protokol üyeleri, anne Muzaffer Gülşen’i de evinde ziyaret etti. Ziyarete İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, İlçe Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyeleri Kemal Öztürk, Songül Ergelen, Durali Uygun, İbrahim Yıldız, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, AK Parti İlçe Teşkilatı ve Kızılcahamam Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Müdür Vekili Tuğba Avcı katıldı. 15 Temmuz şehitlerinin ailelerini ziyaret eden heyet, şehitlerin ailelerini yalnız bırakmadılar. Ziyarette İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay tarafından Kur’an-ı Kerim okundu ve dua edildi.




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