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16 Temmuz 2018 02:38

Kızılcahamam’da 15 Temmuz’un ikinci yılı anıldı

Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) mensuplarının 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirdiği darbe girişiminin bastırılmasının ikinci yılı dolayısıyla anma etkinlikleri bugün Kızılcahamam 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda devam etti.

Kızılcahamam’da 15 Temmuz’un ikinci yılı anıldı

16 Temmuz 2018 02:38

Kızılcahamam Belediyesi tarafından 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda 15 Temmuz fotoğraf sergisi düzenlendi.


15 Temmuz hain darbe girişiminin ikinci yıl dönümü sebebiyle Kızılcahamam Belediyesi ve Kızılcahamam Kaymakamlığı tarafından düzenlenen etkinliğe Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri 15 Temmuz şehit aileleri ve vatandaşlar katıldı.


Etkinlik, saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı, ardından İlçe Müftülüğü hocaları tarafından sela ve dualar okundu.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Güney konuşmasında “15 Temmuz hain darbe girişiminin yıl dönümü ve şehitlerimizi anma programına hoşgeldiniz’ diyerek, 15 Temmuz gecesi Kızılcahamam’da yaşananlardan bahsetti.


Programda ilahi ve ezgi sanatçısı Şerif Saka tarafından kahramanlık türküleri seslendirilerek semazen gösterileri gerçekleştirildi. Kızılcahamam Belediyesi tarafından hazırlanan kısa film yayınlandı.


Kızılcahamam’da kamp yapan Adana Dermirspor futbolcuları da 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’na gelerek etkinliğe destek verdi.




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