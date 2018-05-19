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19 Mayıs 2018 17:40

Kızılcahamam’da 19 Mayıs kutlama törenleri düzenlendi

Kızılcahamam’da 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı kutlama törenleri düzenlendi.

Kızılcahamam’da 19 Mayıs kutlama törenleri düzenlendi

19 Mayıs 2018 17:40


19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Töreni, 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda Atatürk Anıtı’na çelenklerin sunumu ile başladı. 19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı Töreni, Şehit Hakan Gülşen Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde devam etti.


Törene, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, kurum müdürleri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.


Törende öğrenciler şiir okudu, halk oyunları ve spor gösterileri yaptı.


Meslek Lisesi Mahallede projesindeki öğrencilere İlçe Kaymakamı tarafından ödülleri takdim edilmesiyle tören sona erdi.




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