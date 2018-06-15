Kızılcahamam’da bayramlaşma

Kızılcahamam Kaymakamlığı ve Kızılcahamam Belediyesi tarafından düzenlenen resmi bayramlaşma töreni, Ramazan Bayramı’nın birinci gününde Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde yapıldı. Bayramlaşma törenine Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, MHP Ankara Milletvekili adayı Yaşar Yıldırım, Selim Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Belediye Meclis Üyeleri Kemal Öztürk, İbrahim Yıldız, Songül Ergelen, Durali Uygun, Adem Emin Atakul, Murat Can, Hamis Tüfekci, Genel Koordinatör Başkan Danışmanı İhsan Taşer, AK Parti SKM Başkanı Yusuf Öztürk, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, Garnizon Komutanı Kadir Bilgi, Kızılcahamamlılar Derneği Genel Başkanı Beyhan Sarı, Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, kamu kurum müdürleri, sivil toplum örgütleri, esnaflar ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninde konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, törene katılan herkesin bayramını kutlayarak, bayramın ülkemizde ve ilçemizde huzur içerisinde geçmesini diledi. Başkan Güney, "15 Temmuz şehitlerini ve diğer şehitlerimizi rahmetle ve minnetle anıyorum" diyerek tüm ilçe halkının bayramını kutladı.

Programda İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve MHP Ankara Milletvekili adayı Yaşar Yıldırım da katılımcıları selamlayarak bayramlarını kutladılar. Kızılcahamam Belediyesi Adem Özbekler Kültür Merkezi’nde başlayan bayramlaşma töreni, daha sonra Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, huzurevi ve şehit polis memuru Zekeriya Yurdakul’un babası Hayrettin Yurdakul’u ziyaretler ile sona erdi.