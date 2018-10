Kızılcahamam'da Camiler ve Din Görevlileri Haftası kutlandı

Programda konuşan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ''Bundan sonra da her zaman siz değerli din görevlilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz'' dedi.

Kızılcahamam Müftülüğü tarafından Camiler ve Din Görevlileri Haftası nedeniyle bir program düzenlendi. Programda bir konuşma yapan Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, ''Siz değerli din görevlilerimiz, hayatımızın her safhasında yanıbaşımızdasınız. Çünkü sizler, doğduğumuzda ezan ve kametin ilahi muştusunu kulağımıza okudunuz. Çocukluğumuzun en unutulmaz anlarında, bir yol gösterene en çok ihtiyaç duyduğumuz gençlik çağımızda bize rehber oldunuz. Vatan borcumuzu ödemek için yola çıktığımızda, yuva kurmaya adım attığımızda, nihayet ebedi yolculuğa uğurlanırken dualarıyla hep yanımızda oldunuz'' ifadelerini kullandı.

''Belediye olarak her zaman hayatımızın her aşamasında bizlerin yanında olan siz değerli din görevlilerimizin çalışmalarında yanında olmaya gayret ettik'' diyen Güney, ''İlçe içerisinde bulunan camilerimizin temizliklerinin yanı sıra yakın zamanda başlattığımız 'Mahallede Temizlik Var' projemiz ile tüm mahallelerimizde camilerimize de ulaştık. İlçemizdeki Kur'an kurslarımızdaki hocalarımızın ve öğrencilerimizin taleplerinde her zaman çözüm üretmeye gayret ettik. Kurslarımıza otobüs desteği sağladık. Yine kurslarımızda gerekli olan tadilat, onarım gibi işlerde yardımcı olmaya çalıştık. Bundan sonra da her zaman siz değerli din görevlilerimizin yanında olmaya gayret edeceğiz. Bu vesileyle geçmişten günümüze camilerimizin maddi ve manevi imarı için gayret gösteren hocalarımızdan ve kardeşlerimizden ahirete irtihal edenlere Yüce Allah'tan rahmet, hayatta olanlara sağlıklı ve huzurlu bir ömür diliyorum. Rabbim bizlere de hademe-i hayrat olmayı, insanlığa hayırlı hizmetler sunmayı nasip eylesin. Düzenlenen bu programda emeği geçen herkese teşekkür ediyor, Camiler ve Din Görevlileri Haftanızı tebrik ediyorum'' şeklinde konuştu.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız da yaptığı konuşmada din görevlilerinin haftasını kutlayarak, camilere yapılan hizmetlerden dolayı Güney'e teşekkür etti.

Programda emekli olan din görevlisi Mustafa Acar ve rahmetli emekli Müftü Necip Aydın'ın oğlu Hacı Hüseyin Aydın'a plaket takdim edildi. Daha sonra ilçede ve il genelinde yapılan ezan okuma, Kur'an-ı Kerim'i güzel okuma ve dini bilgiler yarışmalarında dereceye giren din görevlilerine hediyeler takdim edildi.