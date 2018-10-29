Kızılcahamam'da Cumhuriyet Bayramı kutlandı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ankara'nın Kızılcahamam İlçesi'nde de tüm yurtta olduğu gibi çeşitli etkinliklerle kutlandı.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlama töreni 28 Ekim 2018 Pazar günü 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi meydanında Atatürk anıtına çelenk konmasıyla başladı.

Kutlamalar İlçe Stadı'nda devam etti. İlçe Stadı'nda gerçekleştirilen törene İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, Cumhuriyet Savcısı Serkan Çelbek, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Genel Koordinatör Başkan Danımanı İhsan Taşer, Belediye Meclis Üyeleri Songül Ergelen, Adem Emin Atakul, İlçe Jandarma Komutanı Kadir Bilgi, İlçe Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, ilçe protokolü, siyasi parti ilçe başkanları ve yöneticileri, okul müdürleri, öğretmenler, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Kızılcahamam İlçe Stadı'na gelen öğrencilerin ve halkın bayramını İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ve Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan tarafından kutlanmasıyla başlayan törende İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, günün anlam ve önemine binaen bir konuşma yaptı, öğrenciler tarafından şiirler okundu. Anadolu Lisesi öğrencileri halk oyunları, Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi öğrencileri mehteran gösterimlerini sergilediler.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve Cumhuriyet Savcısı Serkan Çelbek resim,şiir, kompozisyon yarışmalarında başarılı olan öğrencilere ödüllerini takdim ettiler.

Kutlama töreni Anadolu Lisesi bando takımının eşliğinde geçiş töreni düzenlenerek 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı töreni sona erdi. (BC -BA-Y)