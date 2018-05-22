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22 Mayıs 2018 03:51

Kızılcahamam’da emniyet personeline iftar

Kızılcahamam Belediyesi tarafından İlçe Emniyet Müdürlüğü çalışanlarına iftar programı düzenlendi.

Kızılcahamam’da emniyet personeline iftar

22 Mayıs 2018 03:51


Kızılcahamam Yakuttaş Düğün Salonu’nda gerçekleştirilen iftar yemeği programına Belediye Başkanı Muhittin Güney, eşi Ayşe Güney, İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, eşi Şenel Yıldız, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar ve çok sayıda davetli katıldı.


Gecede konuşma yapan Kızılcahamam Emniyet Müdürü Halil İbrahim Ulubey iftar yemeği için Güney’e teşekkürlerini iletti. Belediye Başkanı Muhittin Güney ve İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız da konuşmalarında ramazan ayının mübarek olmasını diledi.




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