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11 Haziran 2018 16:26

Kızılcahamam’da halı saha yenileme çalışmaları tamamlandı

Kızılcahamam Belediyesi Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halı sahada yenileme çalışmaları tamamlandı.

Kızılcahamam’da halı saha yenileme çalışmaları tamamlandı

11 Haziran 2018 16:26


Kızılcahamam Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü tarafından, Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi içerisinde bulunan halı sahada zamanla oluşan tahribatlar sonucunda yenileme çalışması yapıldı. Zemine bin 260 metrekarelik sentetik suni çim kaplaması, etrafının tel örgüsü ve üst filesi yenilenerek vatandaşların hizmetine sunuldu. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, zaman içerisinde yıpranan halı sahada gerekli eksiklerin tamamlandığını belirterek, yapılan çalışmanın hayırlı olmasını diledi.




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