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09 Haziran 2018 09:59

Kızılcahamam’da karne gününde belediyeden miniklere sürpriz

Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde belediye tarafından düzenlenen Kızılcahamam Kitap Okuyor Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren öğrenciler, karne gününde ödüllerini aldı.

Kızılcahamam’da karne gününde belediyeden miniklere sürpriz

09 Haziran 2018 09:59


Kızılcahamam Belediyesi tarafından tertiplenen Kızılcahamam Kitap Okuyor Kitap Okuma Yarışması’nda dereceye giren isimler ödüllerine kavuştu. İlk okul, orta okul ve lise eğitimi gören öğrencilerin yanı sıra velilere de yönelik yürütülen yarışmada, ödüle layık görülen öğrencilerle vatandaşlar, dünkü karne alımları sırasında ödüllerini de aldı. Kızılcahamam Güvem İlkokulu’nda düzenlenen ödül törenine Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, okul müdürleri, öğretmenler,öğrenciler ve veliler katıldı.


Saygı duruşu ve istiklal marşı ile başlayan törende Kızılcahamam İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş açılış konuşması gerçekleştirdi. Karakuş, “Elinizden geldiği kadar ilçemizdeki okullarımıza, öğrencilerimize ve eğitime desteğini esirgemeyen Belediye Başkanımız Muhittin Güney’e teşekkür ederim. Kızılcahamam Belediye Başkanlığı ile birlikte yapmış olduğumuz okuma yarışmasında başarı sağlayan öğrencileri tebrik eder, mezun olan öğrencilerimizi de kutluyorum” dedi.




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