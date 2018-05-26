Kızılcahamam’da kilit taşı döşemeleri başlatıldı

Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney’in talimatları ile Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı kontrolünde kilit taşı döşeme işlemlerine, Kızılcahamam’ın Semer Mahallesinden başlanıldı.

Güney, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, “Mahallelerimizin sorunlarını çözüme kavuşturmak ve isteklerine cevap vermek için her geçen gün çalışmalarımızı artırarak devam etmekteyiz. Bu vesile ile hiçbir zaman desteklerini esirgemeyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Mustafa Tuna ve Fen İşleri Daire Başkanımız Vedat Üçpınar Bey’e teşekkürlerimi iletiyorum” dedi.