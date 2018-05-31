Kızılcahamam’da kilit taşı, yol ve bordur taşı yapımına başlandı

Kızılcahamam Belediyesi ve Ankara Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Dairesi tarafından ihale edilen kilit taş, yol ve bordür taşı yapım işi 3 K firması tarafından alınarak, kurban kesimi ve dua ile başladı. Kızılcahamam Belediyesi 3 K şantiyesi depolama alanında yapılan törende konuşan Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Kızılcahamam mahallelerinin başlıca sorunlarından bir tanesi olan yol ve taş işi olduğu için Büyükşehir Belediyemiz ile birlikte ihalemizi yaparak müteahhit firmamız işi aldı ve iki gün önce de iş yapımına başladı. Bugün de bunun başlangıcı olarak müteahhit firmamız ve sizlerle birlikte kurbanımızı kesip, dua edeceğiz. İnşallah taş döşeme işlemlerimizi de en kısa samanda sonuçlandıracağız’’ ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek, Başkan Güney tarafından dua edildi. Törene Güney’in yanı sıra Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Meclis Üyesi Songül Ergelen, Kemal Öztürk, Durali Uygun, Adem Emin Atakul, AK Parti SKM Başkanı Yusuf Öztürk, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Taha Sarı, partililer ve şirket yetkilileri katıldı.