Kızılcahamam’da minik hafızlardan Kur’an ziyafeti

Kızılcahamam Belediyesinde 15 Temmuz Cumhuriyet Meydanı’nda oluşturulan iftar alanı her yıl olduğu gibi bu yıl da yüzlerce misafir ağırlıyor. İftar için meydana akın eden vatandaşlar, akşam ezanı öncesinde Evrensel Hafızlar Derneğinin minik kursiyerleri tarafından gerçekleştirilen Kur’an-ı Kerim tilavetiyle mest oldu.

Güney: “İftarlarımıza katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim”

Meydanın hayır için iftar vermek isteyen vatandaşlara her zaman açık olduğunu aktaran Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, iftar çadırında vatandaşlarımıza hizmet vermekten büyük mutluluk duyduğunu belirterek, “Katkıda bulunan hayırsever vatandaşlarımıza teşekkür ederim” dedi.