Kızılcahamam'da "Muhtarlar Günü" kutlandı

Kızılcahamam'da 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla bir dizi etkinlik gerçekleştirildi.

15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda çelenk töreniyle başlayan etkinlikler, Kızılcahamam Belediyesi Nikah ve Toplantı Salonu'nda yapılan toplantı ile devam etti. Toplantıya, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti Kızılcahamam İlçe Başkanı Süleyman Acar ve mahalle muhtarları katıldı.

Toplantının ardından Kızılcahamam Belediyesince muhtarlara yemek daveti verdi. Burada konuşma yapan Belediye Başkanı Muhittin Güney, "Muhtarlık müessesesi ilk olarak Osmanlı Padişahı İkinci Mahmut döneminde 19 Ekim 1829 günü faaliyetlerine başlamıştır. Yıllardır da hizmet makamı olarak faaliyetlerine devam etmektedir. Muhtarlarımız yerel demokrasinin en eski örneğini temsil etmektedir. Bir yandan köy ve mahalle sakinlerinin devlet kurumları ile ilişkilerinde aracı bir rol oynarken, diğer yandan da çağdaş kamu yönetimi anlayışının en temel gereksinimlerinden biri olan katılımcılığın sağlanmasında önemli bir görevi yerine getirmektedir. Seçimle göreve gelen muhtarlarımız vatandaşlarımızın kendilerine inanması ile göreve gelmektedir. Vatandaşlarımıza göre en makbul muhtar ise kendilerine ve mahallelerine hizmet eden muhtardır" ifadelerini kullandı.