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24 Kasım 2017 23:06

Kızılcahamam’da öğretmenlere özel gece düzenlendi

Kızılcahamam’da Öğretmenler Günü vesilesiyle program düzenlendi ve ilçede görev yapan öğretmenlerle aileleri için akşam yemeği düzenlendi.

Kızılcahamam’da öğretmenlere özel gece düzenlendi

24 Kasım 2017 23:06


Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Öğretmenler Günü programının ardından Eliz Otel 15 Temmuz Salonu’nda öğretmenlere ve ailelerine akşam yemeği tertip edildi. Yemeğe Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, AK Parti Ankara Milletvekili Emrullah İşler, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Cumhuriyet Başsavcısı Vural Eker, öğretmenler ve aileleri katıldı. Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız konuşma yaparak tüm öğretmenlerin öğretmenler gününü kutladı. Programda emekli öğretmenlere onur belgesi verildi. İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hazırlatılan “Benim Adım Öğretmen” videosu izletildi.




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