Kızılcahamam’da okurlar sınavdan geçti

Kızılcahamam Kaymakamlığı himayesinde Kızılcahamam Belediyesi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde düzenlenen “Kitap Okuma Yarışması” sınavı, ilçedeki Kazım Karabekir İlkokulu, Çağatay İlkokulu, Çağatay Ortaokulu ve İmam Hatip Ortaokulunda eş zamanlı gerçekleştirildi. Sınava, ilkokullardan 310, ortaokullardan, 410, liselerden 120 öğrenci, halktan ise 40 kişi katılım gösterdi. Toplamda 880 kitap sevdalısının katıldığı proje için kitapları ücretsiz olarak tedarik etmesi nedeniyle Kızılcahamam Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş, Belediye Başkanı Muhittin Güney’e teşekkür etti.