Kızılcahamam’da pilav günü etkinliği

Kızılcahamam İmam Hatipliler Derneğinin (KİM-DER) her yıl geleneksel olarak düzenlediği pilav gününün 18.’sinde İHL mezunları 15 Temmuz Pazar günü saat 11.00’de Anadolu İmam Hatip Lisesi bahçesinde bir araya geldi. KİMDER’in tertiplediği pilav gününe İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney ve eşi Ayşe Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Meclis Üyesi İbrahim Yıldız, Kemal Öztürk, Songül Ergelen, AK Parti Kadın Kolları Başkanı Fatma Yıldız, kurum müdürleri, İmam Hatip Lisesinde geçmiş yıllarda görev yapmış ve halen gören yapan idareciler, öğretmenlerin yanı sıra Kızılcahamam İmam Hatip Lisesi mezunları ve sevenleri katıldı.

Programa Kur’an-ı Kerim tilavetiyle başlanarak dua edildi. KİMDER Başkanı Hasan Soylu tarafından açılış konuşması yapılarak derneğin faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney, İmam Hatipliler Derneğinin tertiplemiş olduğu geleneksel pilav günü organizasyonunda bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirterek, "Bugün çok önemli bir gün, hem duyguluyuz hem sevinçliyiz. 15 Temmuz hain darbe girişiminde ilçemizden 4 vatandaşımızı şehit verdik bugün şehadetlerinin ikinci yılında onların kabirlerini ziyaret ediyoruz. Şehitlerimize Allah’tan rahmet dileyerek burada bulunan tüm davetlilere de hoş geldiniz diyorum” dedi.

İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız ise yaptığı konuşmada İmam Hatipliler Derneği geleneksel pilav gününün hayırlı olmasını diledi. Programda, İmam Hatip lisesi etkinliklerine ve her yapılacak işte desteklerin esirgemeyen İlçe Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, İlçe Müftüsü Selçuk Kılıçbay, iş adamları ve Okul Aile Birliğine plaket takdim edildi. Program öğlen namazının ardından yemek ikramıyla sona erdi.