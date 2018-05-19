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19 Mayıs 2018 04:28

Kızılcahamam’da ramazan hazırlıkları tamamlandı

Kızılcahamam’da ramazan ayı boyunca her gece devam etmesi planlanan şenlikler için hazırlıklar tamamlandı.

Kızılcahamam’da ramazan hazırlıkları tamamlandı

19 Mayıs 2018 04:28


Kızılcahamam Belediyesinden yapılan açıklamada, ramazan ayı boyunca 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı’nda açılacak olan iftar çadırında günlük iftar yemeği verileceği belirtilerek, “Yine ramazan boyunca Cuma ve Cumartesi günleri iftar çadırının kurulu olduğu bölgede Ramazan Eğlenceleri programı Belediyemiz tarafından düzenlenecek. Yapılacak etkinliklerde ay boyunca ilahiler, tasavvuf müziği konserleri, semazen


gösterileri, çocuklara yönelik hediyeli yarışmalar, Hacivat-Karagöz gösterileri, pamuk şeker, mısır gibi ikramlar gerçekleştirilecek” denildi.


Kızılcahamam Belediye Başkanı Muhittin Güney yaptığı açıklamada, ramazan ayının tüm İslam alemi için hayırlar getirmesini niyaz ederek, yapılacak olan etkinliklerimize tüm Kızılcahamamlıları ve misafirleri davet etti.




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