Kızılcahamam'da robotik kodlama eğitici eğitimi başlıyor

Kızılcahamam'da Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Teknik Destek Projesi kapsamında öğretmenlere eğitim verilecek.

Kızılcahamam Kaymakamlığı Proje Koordinasyon Birimi tarafından hazırlanan, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ve İlim Yayma Cemiyeti Kızılcahamam Şubesinin ortağı olduğu Robotik Kodlama Eğitici Eğitimi Teknik Destek Projesi, Ankara Kalkınma Ajansı tarafından kabul edildi. Proje kapsamında sözleşme imzalandı. Bu kapsamda İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü koordinesinde Halk Eğitim Merkezi'nde kurulan robotik kodlama atölyesinde öğrencilerin yetiştirilmesine katkı sağlamak amacıyla okullardan seçilecek öğretmenlere bir hafta süreyle robotik kodlama eğitici eğitimi verilecek. Proje koordinatörlüğünü Halk Eğitim Merkezi Müdürü Gürkan Hazar'ın yaptığı projede Ankara Kalkınma Ajansından toplam 24 bin TL hibe desteği alındı.