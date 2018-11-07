Kızılcahamam'da şampiyon güreşçiye görkemli karşılama

Gençler Balkan Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Cavit Acar, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde coşkuyla karşılandı.

Arnavutluk'un Tiran şehrinde yapılan Gençler Balkan Şampiyonası'nda altın madalyanın sahibi olan Cavit Acar, Kızılcahamam'da hemşehrileri tarafından karşılandı. Dönüş yolunda Kargasekmez bölgesinde karşılanan Acar için daha sonra 15 Temmuz Cumhuriyet ve Demokrasi Meydanı'nda tören düzenlendi. Törene, Kızılcahamam Kaymakamı Mehmet Yıldız, Belediye Başkanı Muhittin Güney, AK Parti İlçe Başkanı Süleyman Acar, Belediye Başkan Yardımcısı Fahrettin İlhan ve misafirler katıldı.

Törende konuşan Muhittin Güney, Cavit Acar'ı, ailesini ve hocalarını tebrik etti. “Kızılcahamam'ın evladı Cavit Acar yurt dışında verdiği mücadeleden dolayı kutluyorum” diyen Güney, amatör spor kulüplerine verilen destekten bahsetti.

Tören, hatıra fotoğrafı çekiminin ardından sona erdi.