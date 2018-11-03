Kızılcahamam'ın kitap kurtları ödüllendirildi

Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğü istatistikleri ile ayın en çok okuyanlarının belirlendiği 'Kitap Kurtları'etkinliği devam ediyor.

Kızılcahamam Halk Kütüphanesi Müdürlüğü istatistikleri ile ayın en çok okuyanlarının belirlendiği 'Kitap Kurtları'etkinliği devam ediyor. 1-31 Ekim tarihleri arasında kendi düzeylerinde en çok kitabı alıp okuyan kütüphane okurları yetişkin düzeyinde 15 kitap okuyan Hayrunnisa Mühürdaroğlu,, lise düzeyinde 9 kitap okuyan Anadolu Lisesi öğrencisi Nur Ersin,ortaokul düzeyinde 17 kitap okuyan Orhan Gazi Ortaokulu öğrencisi Mehmet Akif Demirci, ilkokul düzeyinde 24 kitap okuyan K.Karabekir İ.O. öğrencisi Belinay Dabaz, okul öncesi düzeyinde 15 kitap alan Ada Yüksel Akdoğan 'Ekim Ayı Kitap Kurdu' oldu. Okuyucular Kitap Kurdu Belgesi, dergi ve çeşitli hediyeler ile ödüllendirildiler.