Kızılcahamamlılar, Halk Toplantısı’nda buluştu

Kızılcahamam Kaymakamlığı’nca organize edilen Halk Toplantıları Karşıyaka Mahallesi’nde gerçekleştirildi. Vatandaşların istek, şikayet ve önerilerini doğrudan dile getirilebilmeleri amacıyla düzenlenen toplantıya Kılıcahamam Emniyet Müdürü Erol Dağdelen, Jandarma Komutan Vekili, İlçe Milli Eğitim Müdürü Veli Karakuş ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Karşıyaka Mahallesi Cumhuriyet İlköğretim Okulu’nda düzenlenen vatandaşla buluşma toplantısında istek, şikayet ve önerilerini bildirmek üzere katılan mahalle muhtarı ve vatandaşlar sorunlarını dile getirdi. Vatandaşların istek, öneri ve şikayetlerini tek tek dinleyen yetkililer, sorunların bir an önce çözüme kavuşması için çalışma başlatacaklarını belirtti. (UD-