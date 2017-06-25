Kocatepe Camii’nde Ramazan Bayramı coşkusu

Başkentliler bayram namazı için Kocatepe’ye koştu.

Türkiye’nin dört bir yanında olduğu gibi Ankara da güne bayram namazıyla başladı. 7’den 70’e birçok vatandaş camilere akın ederken, Kocatepe Camii her bayramda olduğu gibi bu yıl da doldu taştı. Ankara’da yaşayan Yemen, Libya, Gana, Nijerya gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları Kocatepe Camii’nde namaz kıldı. Bayram namazının kılınması ve hutbe okunmasının ardından cami avlusunda bayramlaşma şöleni yaşandı. Birçok vatandaş birbiriyle bayramlaşırken, çiçekçi ve simitçiler de camideki yerini aldı. Cami girişi adeta çiçek bahçesine döndü. Namazı kılan bazı vatandaşlar da cami avlusunda fotoğraf çektirdi.

Bayram namazından çıkan vatandaşlar, Türk ve İslam aleminin bayramını kutladı. Yemen, Gana, Libya gibi Müslüman ülkelerin vatandaşları da bayramın huzur, sıhhat, barış getirmesini temenni ederken, Türkiye’deki bayramların kendi ülkelerine benzer şekilde geçtiğini belirtti.