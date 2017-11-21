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21 Kasım 2017 10:59

Kolombiyalı pazar esnafı ailelere TİKA desteği

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA), Kolombiya’da Pacho Belediyesinin en yoğun ticaret noktası olan pazar yerinde faaliyet gösteren yerli halkın ihtiyaç duyduğu ekipman teminini gerçekleştirdi.

Kolombiyalı pazar esnafı ailelere TİKA desteği

21 Kasım 2017 10:59


Latin Amerika’da uyguladığı projeler ile kırsal kalkınma ve ekonomik faaliyetlerin güçlendirilmesi süreçlerine önemli katkılar sağlayan TİKA, Kolombiya’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Kolombiya tarafından ülke içi ticaretin geliştirilmesi kapsamında önem verilen noktalar arasında yer alan Pacho Belediyesinde yaşayan ve yetiştirdikleri meyve-sebzeleri satarak geçimlerini sağlayan ailelere yapılan ekipman desteği ile yerel halkın gelir seviyelerinin yükseltilmesi sağlandı. Büyük çoğunluğu kadınlardan oluşan pazar esnafının kısıtlı imkanlarla sürdürdüğü pazarcılık faaliyetlerinin geliştirilmesi için temin edilen hidrolik krikolar, ürün sergileme tezgahları, ağır yük taşıma araçları ve çalışma tezgahları ile doğrudan 60 aile ürünlerini daha iyi koşullarda pazarlayacak.


Düzenlenen teslim töreninde konuşan Pacho Belediye Başkanı Ronald David Rangel, üretim ve hizmet sektörüne büyük bir canlılık getirerek aile ekonomilerine katkı sağlayacak bu projenin özellikle ailelerinin geçiminden sorumlu kadınlara güç vereceğini belirterek, Türk hükümetine şükranlarını iletti. Gerçekleştirilen ekipman desteği için Türkiye’ye teşekkür eden Pacho Belediyesi Tarımsal ve Ekonomik Kalkınma Genel Sekreteri Jose Alvaro Hernandez de, büyük çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve belediyenin önemli bir ticaret noktası olan pazar yerinin kurumsal kapasitesinin arttırılması ve yerli halkın sağlık koşulları ile sosyoekonomik seviyelerinin iyileştirilmesi yolunda çok önemli bir destek aldıklarını ifade etti.


Belediyede yer alan pazar yerinde 15 yıldan uzun bir süredir esnaflık yaptığını belirten Rosalba Cifuentes, TİKA’nın gerçekleştirdiği ekipman desteği ile üreticileri daha çok çalışmaya teşvik ettiğini ve ürettikleri meyve-sebzeleri daha iyi koşullarda satışa sunabileceklerini dile getirerek, minnettar olduğunu söyledi.


Törenin ardından belediye binasında gerçekleştirilen ve belediye başkanı ile kamu temsilcilerinin katıldığı görüşmede üretim seviyesini yükselterek, kırsal kalkınmayı ve ekonomik faaliyetlerin gelişimine katkı sunabilecek projeler istişare edildi.




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