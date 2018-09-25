Komandolar 4 bin metre rakımda teröristlerle mücadele ediyor

Komandolar Buzul Dağı'nda 4 bin metre rakımda teröristlere ait sığınak ve barınakları imha etti.

Türk Silahlı Kuvvetlerinden (TSK) yapılan açıklamada, Hakkâri/Yüksekova Buzul Dağı'nda icra edilen operasyonlarda 6 el bombası, 2 EYP, çok miktarda AK-47 ve Doçka mermisi, Doçka sehpası ve çok miktarda yaşam malzemesi ele geçirildiği belirtilerek teröristlere ait sığınak ve barınakların imha edildiği kaydedildi.