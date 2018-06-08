Komorlar’da Bilimsel Araştırma ve Belgelendirme Merkezi hizmete açıldı

Mevcut bünyesinde ulusal arşivler ile ulusal müzeyi barındıran Komorlar Ulusal Müzesi, kültürel değerlere sahip obje ve nesneler ile belge ve arşivlerin daha uygun ve sağlıklı ortamlarda uzun süreli muhafaza edilmesi amacıyla TİKA tarafından yenilenerek ziyaretçilere açıldı. Fransız sömürgesi döneminden kalma müze, Komor’un tarihiyle ilgili fotoğraflar, elyazması Kur’an ve gündelik yaşama ait eşyaların yanı sıra adaya özgü müzik aletleri, eski silahlar ve el sanatı eserleri gibi ülkesinin tarihini değerli kılan birtakım eserleri içeriyor. Komorlar’ın sıcak iklimi ve nemli havası, müze içerisindeki eserlerin, belge, bilgi, ve arşivlerin bozulmasına neden oluyordu. Belgelerin muhafaza edildiği ortam ve çevrede makul bir iyileştirme gerçekleştirilmediği takdirde ülkenin hafızası kaybolma tehlikesi yaşayacaktı. Müzede bulunan objelerin sunumunun yenilenmesi, müzedeki nesnelerin güvenli alana taşınması ve güçlendirilmiş bir güvenlik alanının oluşturulması, ulusal arşivlerin daha düzgün, temiz bir ortamda muhafaza edilerek halkın ve kullanmak isteyen araştırmacıların erişimlerine açılmış oldu.

Yapılan yenileme neticesinde ulusal müze ve arşivler daha fazla ziyaretçi çekecek. Yenilenen müzenin açılış konuşmasını yapan Müze Müdürü Abdallah Noouroudine, ulusal müze ve ulusal arşivlerin restorasyonu projesi ile kuruluşa ciddi bir dinamizm ve enerji sağladığı için TİKA’ya teşekkür etti.

TİKA Moroni Koordinatörü Bora Avcı ise, projenin kendi tarihleri konusunda Komorlar Birliği ülke vatandaşlarına millet olma konusunda bir hassasiyet sağlayacağı gibi ulusal müzenin bugünün halkına olduğu gibi sonraki kuşaklara da ulusal kültürün taşıyıcısı olarak önemli bir rol oynayacağını söyledi.