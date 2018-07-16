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16 Temmuz 2018 08:21

Kontrolden çıkan araç refüjdeki ağacı devirdi

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin refüjdeki ağaca çarparak, devirmesi sonuncu yaşanan kazada 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan araç refüjdeki ağacı devirdi

16 Temmuz 2018 08:21


Çankaya ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen kazada, Atatürk Bulvarı üzerinden Kızılay istikametinde seyreden H.H. idaresindeki 06 FE 4336 plakalı otomobil, Ankara Olgunlaşma Enstitüsü önünde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun solundaki beton bariyere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanan otomobil, refüjdeki ağacı devirip yeniden yola düştü. Kaza nedeniyle içinde dört kişinin bulunduğu otomobilin sürücüsü H.H. yaralandı.


Kazaya şahit olan vatandaşlar, hemen ilgili yerlere ihbarda bulundu. Kaza yerine kısa süre içinde 112 acil servis ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı sürücüyü ambulansa alan sağlık görevlileri, yapılan ilk müdahalenin ardından şahsı tedavi edilmek üzere Ankara Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürdü. Yaralı sürücünün hayati tehlikesi bulunmuyor.


Kaza nedeniyle 2 şeridi araç trafiğine kapanan bulvarda uzun araç kuyrukları oluştu. Polis ekipleri başka kazaların meydana gelmemesi için yol üzerinde işaretlemeler yaptı. Hurda yığınına dönen otomobilden sızan motor yağının yola saçılması da trafik akışının aksamasına neden oldu.


Otomobil ile devrilen ağacın kaldırılmasının ardından trafik normal akışına döndü.




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