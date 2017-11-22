Kontrolden çıkan otomobil, otobüse çarptı: 2 yaralı

Hurda yığınına dönen otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Altındağ’da meydana geldi. Alınan bilgilere göre, Turgut Özal Bulvarı üzerinde Samsun istikametinde seyreden 42 DH 029 plakalı otomobil, Siteler Kavşağı’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aynı istikamette seyreden Aydın N. idaresindeki 44 BB 200 plakalı yolcu otobüsüne çarptı. Kazanın etkisiyle hurda yığınına dönen otomobilin sürücüsü ile yolcu koltuğunda oturan bir kişi yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar, durumu ilgililere bildirdi. Kısa süre sonra kaza yerine ulaşan sağlık ekipleri, yaralıların ilk müdahalesini olay yerinde gerçekleştirdi. Yaralılar, daha sonra ambulanslarla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Kazanın etkisiyle bulvar bir süreliğine tek taraflı olarak araç trafiğine kapandı.

Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.