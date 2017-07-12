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12 Temmuz 2017 02:45

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçların arasına daldı

Ankara’da kontrolden çıkan otomobilin, karşı istikamette park halindeki araçlara çarpmasıyla meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil, park halindeki araçların arasına daldı

12 Temmuz 2017 02:45


Kaza, saat 01.30 sıralarında Mamak’ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Mamak Caddesi üzerinden Dikimevi istikametinde seyreden 18 LH 823 plakalı otomobil, Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Çocuk Acil Servisi’nin önünde sürücüsü Yücel S.’nin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak karşı istikamete park halindeki 06 UC 023 ve 06 FZ 3287 plakalı otomobillere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle 18 LH 823 ve 06 FZ 3287 plakalı otomobil hurdaya dönerken, sürücünün eşi N.S. yaralandı.


Kazayı gören diğer sürücüler, durumu ilgililere bildirdi. Kaza yerine kısa sürede çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralının araçta sıkışma ihtimaline karşı itfaiye erleri de bölgede hazır bekledi. Hızla yaralının yardımına koşan sağlık ekipleri, kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından, N.S.’yi ambulansla Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne götürerek tedavi altına aldı. Kazaya karışan otomobillerden etrafa saçılan cam ve diğer malzemelerden dolayı Mamak Caddesi kısmi olarak trafiğe kapandı. Polis ekipleri, başka kazaların yaşanmasına engel olmak için cadde üzerinde trafik önlemleri aldı. Otomobillerin çekici yardımıyla kaldırılmasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı.


Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı. (CNR-FT)




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