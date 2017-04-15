Diğer
Kategoriler
15 Nisan 2017 16:37

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarptı

Ankara’nın Kahramankazan ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin park halindeki 3 otomobile çarpması sonucu yol savaş alanına döndü.

Kontrolden çıkan otomobil park halindeki otomobillere çarptı

15 Nisan 2017 16:37

Park halindeki araçların boş olması büyük bir faciayı önledi.


Edinilen bilgiye göre, 15 Temmuz gazisi Zafer Çakmak, Kahramankazan ilçesi Ankara Bulvarında 06 JUH 93 plakalı otomobiliyle seyir halindeyken direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, yol kenarında park halinde bulunan 06 JMC 43, 06 ZFT 06 ve 06 VRC 06 plakalı araçlara arkadan çarparak yaklaşık 20 metre sürükledi. Kazanın ardından yol savaş alanına dönerken, kaza sonucu hurdaya dönen park halindeki araçlarda kimsenin bulunmaması büyük bir faciayı önledi.


Görgü tanıkları kazaya neden olan aracın çok süratli olduğunu söyledi. Kaza sonrası olay yerine gelen 112 ekipleri, hastaneye gitmek istemeyen sürücünün tedavisinin olay yerinde yaptı. Sürücü Zafer Çakmak emniyetteki ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Kazaya karışan otomobillerin olay yerinden kaldırılmasıyla yol tekrar trafiğe açıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANKARA HABERLERİ
ANKARA HAVA DURUMU
20
°
C
Yer Yer Sağnak Yağışlı
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Salı
    Sağnak Yağışlı
    20°C
  • Çarşamba
    Parçalı Bulutlu
    20°C
  • Perşembe
    Sağnak Yağışlı
    17°C
ANKARA NAMAZ VAKİTLERİ
  • 19 RECEB 1438
  • 16 Nisan 2017
  • Pazar
  • İmsak :04:15
  • Güneş :06:02
  • Öğle :12:59
  • İkindi :16:43
  • Akşam :19:35
  • Yatsı :21:10
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!