Kontrolden çıkan tır karşı şeride geçerek 2 araca çarptı

Ankara'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği tır, karşı şeride girerek 2 araca çarptı. Anbean kameraya yansıyan kazada şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Ankara'nın Çankaya ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya yolunda seyir halinde olan tır, henüz ismi belirlenmeyen sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yolun karşı şeridine geçti. Tır 2 araca çarptıktan sonra durabildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.