Köpeği sürükleyen barınak görevlisine soruşturma

Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gölbaşı Barınağı'nda köpeği yerde sürükleyen personel görevinden uzaklaştırıldığı ve hakkında idari soruşturma başlatıldığı açıklandı.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, “Ankara Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gölbaşı Barınağı'nda yaşanan olaydan dolayı son derece üzüntü duyduğumuzu bildirmek isteriz.

Sahipsiz sokak hayvanlarının tedavileri, rehabilitasyonları ve beslenme ihtiyaçları konusunda gösterdiğimiz özene karşılık istenmeyen bir olayın yaşandığı tespit edilmiştir.

Bu görüntüleri ve yaşanan olayı tasvip etmemiz hiçbir şekilde mümkün değildir. Sağlık kontrollerinden geçirilen köpeğimizin sağlık durumunun son derece iyi olduğu gözlenmiştir. Konunun açıklığa kavuşması noktasında bu çalışanımız hakkında idari soruşturma başlatılmış olup, personelimiz bu süreçte görevden uzaklaştırılmıştır” denildi.