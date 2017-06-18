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18 Haziran 2017 06:56

Köprülü kavşakta akıl almaz kaza

Ankara’da kontrolden çıkan otomobil, köprülü kavşağın bariyerinde asılı kaldı.

Köprülü kavşakta akıl almaz kaza

18 Haziran 2017 06:56

Bariyerden dökülen beton parçalarının kafasına isabet ettiği bir kişi yaralandı.


Kaza, gece saatlerinde Yenimahalle’de meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; Bağdat Caddesi üzerinden Ulus istikametinde ilerleyen 34 EV 6434 plakalı otomobil, Anadolu Bulvarı ile Bağdat Caddesi’nin kesiştiği kavşakta sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu, yoldan çıkarak Gimat alt geçidinin bariyerlerine çıktı. Bariyerlerde asılı kalarak metrelerce yükseklikten düşmekten son anda kurtulan otomobilin sürücüsü, kazayı yara almadan atlattı. Kaza esnasında Anadolu Bulvarı üzerinde ilerleyen 06 SP 002 plakalı otomobilin alt geçitten geçtiği sırada bariyerlerden sökülen beton ve demir parçalarının altında kaldı. Araçtaki yolculardan Y.D., başına beton parçası isabet etmesi sonucu yaralandı.


Kazanın ilgililere bildirilmesinin ardından bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Y.D., sağlık ekiplerince kaza yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye götürülerek tedavi altına alındı. Bariyerlerde asılı kalan otomobili kurtarmak için çalışma başlatan itfaiye erleri, alt geçidin sarkan demir korkuluklarını kesti. Polis ekipleri, kesilen korkulukların düşmesi ihtimaline karşı, Anadolu Bulvarı’nı bir süreliğine tek taraflı olarak trafiğe kapattı. İtfaiye ekiplerinin çalışmalarını tamamlamasının ardından yol tekrar trafiğe açıldı. Asılı kalan otomobil, çekiciye yüklenerek otoparka kaldırıldı.


Polis ekipleri, kaza hakkında inceleme başlattı.




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