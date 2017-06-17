Kore izin verdi, kediler kurtarıldı

Çankaya Alaçam Sokak’ta yer alan Kore Cumhuriyeti Büyükelçiliği, inşaat çalışmaları nedeniyle Farabi Sokak’a taşınırken, boşaltılan binada yaklaşık 3 hafta önce yıkım işlemi başladı. Mahalle sakinleri yıkım sürerken bir kedinin yavruladığını, işçilerin binadan ayrılmasının ardından da anne kedinin 5 yavrusunu bırakıp bölgeden uzaklaştığını gözlemledi. Mahalle sakinleri elçilik binasının yıkıntıları arasında hayatta kalmaya çalışan yavru kedilerin kurtarılması için olayı İtfaiye ekiplerine bildirdi ancak ekipler binanın Kore topraklarında olduğu gerekçesiyle binaya giriş yapamadılar. Ardından büyükelçiliğe intikal eden olay, büyükelçiliğin talimatıyla kedilerin kurtarılması için itfaiye ekiplerin binaya girişine izin verildi ve yavru kediler kurtarıldı.

5 yavru kediyi kurtaran itfaiye ekipleri kedileri alıp operasyonu tamamlarken, kediler mahalle sakinlerinden büyük ilgi gördü. Çevrede toplanan kişiler kedileri sahiplenmek istediklerini söylediler.