Koru Hastanesi’nden Azerbaycan’a sağlık eğitimi desteği

23 Mayıs günü gerçekleşen ve büyük katılımın olduğu sempozyumda Hastane Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Hasan Biri üroloji hakkında bilgi verirken, 14 uzman doktor da sempozyumda hazır bulundu.

Daha önce Özel Koru Ankara Hastanesi’nde ameliyat olan, tedavi gören ya da muayene olan pek çok hastanın da katıldığı sempozyumda; Azerbaycan Teknik Üniversitesi Rektör Vekili Xaliq Yahudov, Prof. Dr. Aynur Uğur Bilgin, Uzm.Dr. Naziyet Köse, Prof. Dr. Mehmet Ali Özgüven, Uzm. Dr. Giray Ergin, Doç. Dr. Ali Erdem Yıldırım, Prof. Dr. Asuman Sevin ve Doç. Dr. Bahadır Ege de konuşmacı olarak yer aldı.