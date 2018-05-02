Koruma altına alınan sevgi çiçekleri açtı

Çevre Şehircilik Bakanlığı kontrolünde 102 bin 965 metre ve Gölbaşı Belediyesi kontrolünde 8 bin 17 metre alan olmak üzere iki farklı doğal koruma alanı oluşturulan sevgi çiçekleri, çiçek açtı.

Sevgi çiçeğine yoğun ilgi

Gölbaşı Belediyesi tarafından koruma altına alınan özel alanda geçtiğimiz aylarda toprakla buluşturulan sevgi çiçeklerinin ilk ziyaretçileri akademisyenler ve öğrenciler oldu. Gölbaşı’nın andezit taşlarıyla süslenen koruma alanını gezen Gölbaşılılar da güzellikleriyle görsel şölen sunan sevgi çiçeklerine yoğun ilgi gösterdi.

Gölbaşı Belediye Başkanı Fatih Duruay, sevgi çiçeğinin ’Peygamber çiçeği’, ’yanardöner’ ve ’gelin düğmesi’ isimleriyle de bilindiğini belirterek, kırmızı renkle açan sevgi çiçeğinin sadece Gölbaşı’nda yetiştiğini söyledi. Sevgi çiçeğinin neslinin tehlike altında ve kesin korunan bitki türleri listesinde yer aldığını aktaran Başkan Duruay, "Gölbaşı’nın Hacılar Mahallesi’nde yetişen sevgi çiçeği, ilçemiz sınırlarında Çevre ve Şehircilik Bakanlığı kontrolünde iki farklı doğal koruma alanı bulunuyor" dedi.

Sevgi çiçeği saksıları da süsleyecek

Başkan Duruay, nesli tükenmekte olan endemik türün tohumla çoğaltmanın çok zor olduğu söyledi. Duruay, "Belediyemizin titiz çalışmaları sonucu bu bitkiden tohum elde edilerek 2017 yılı Ekim ayında kendi yetiştiği alanın dışında, ilçemiz Eymir Mahallesi’nde bulunan 3 bin metrekarelik Sevgi Çiçeği Yetiştirme ve Sergi Alanında tohum ekimi yapıldı. Tohum ekiminden bu yana Park ve Bahçeler Müdürlüğümüzün çalışmaları sonuç verdi ve sevgi çiçeği yoğun şekilde açtı. Biz de sevgi çiçeğimizin saksılarda da yetişebileceğine kanaat getirdik. Bundan sonraki dönemlerde de koruma altında olan çiçeğimizi kendi seralarımızda ’Gen Bankası’ gibi yetiştirip, kendimize has bir şekilde de Gölbaşı’ndaki parklarımızda ekilecek hale geleceğiz" diye konuştu.

’Sevgi çiçeği Gölbaşı’nın simgesi’

Başkan Duruay, sevgi çiçeğinin açtığı 20 Nisan-19 Mayıs tarihlerini ’Sevgi Ayı’ ismiyle andıklarını belirtti. Duruay, "Sevgi ayında bu nadide çiçeği ilçemizdeki farklı noktalarda daha fazla yetiştirmek suretiyle sevginin gerek ilçemiz, gerekse ülkemizde daha da çoğalması için gerekli tüm gayreti göstermeyi hedefliyoruz" diye konuştu.