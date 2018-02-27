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27 Şubat 2018 10:12

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artıyor

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından koruma altına alınan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artıyor.

Koruma altındaki çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artıyor

27 Şubat 2018 10:12


En son 1930-1940’lı yıllarda Gümüşhane’de görülen ve o zamandan bu yana ilk kez 2016 yılında görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerini takibe alan Orman ve Su İşleri Bakanlığı, keçi sayısının çoğaldığını belirledi. Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayı itibariyle yapılan gözlem çalışmalarında çengel boynuzlu dağ keçilerinin 6 farklı noktada 7-8’erli gruplar halinde yaşadığı ve gruplar içerisinde bir önceki yıla ait yavruların da bulunduğu görüldü. Ayrıca 2016 yılında yapılan ilk gözlemde 12 adet çengel boynuzlu yaban keçisi tespit edilirken, bu sayının 60’a çıktığı belirlendi. Yapılan gözlemler neticesinde türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane’de yaşadığı kesinlik kazandı.



“Yaban hayvanlarını gözlemliyoruz”


Yaban hayatındaki dengenin sağlanması ve yaban hayvanlarının sağlıklı bir şekilde hayatlarını idame ettirmeleri maksadıyla çalışmalarına devam ettiklerini belirten Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, “Yürüttüğümüz faaliyetlerle yaban hayvanlarını gözlemliyoruz. Bu gözlemler sayesinde hangi türün nerede nasıl yaşadıklarını tespit ederek bazı verilere ulaşıyoruz. Bu veriler ışığında da gerek bu hayvanların sağlıklı bir şekilde yaşaması, gerekse de çoğalması için büyük bir gayret gösteriyoruz” dedi.




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