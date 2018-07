Koruyucu sağlık hakkında bilinmeyenler

Ramazan Aydın koruyucu sağlık hakkında bilinmeyenleri anlattı. Aydın, "Bir insanın midesi erkek cüzdanı kadardır. O cüzdanın içerisi ne kadar gıda alıyorsa kişi o kadar gıdayla beslenmesini tamamlar" dedi.

Dr. Ramazan Aydın, insanların hastalıktan önce sağlıktan bahsetmeleri gerektiğini belirterek, "İnsanlar hasta olmadan önce hekime ve sağlık kuruluşuna gitmeli ki hasta olmasın. Bütün derdimiz insanların sağlıklı bir şekilde ömürlerini tamamlamasıdır. Konfüçyüs bile şöyle diyor; ’Hekimlerin asli görevi sağlıklı insanlarla karşılaşmak.’ Onun için koruyucu sağlık dediğimizde de şu anlaşılır, ne yiyeceğiz, ne içeceğiz, nasıl bir havayı soluyacağız, hangi bitkileri yiyeceğiz ve ne zaman yiyeceğiz, ne kadar yiyeceğiz? Bunların hepsi koruyucu sağlığın içindedir" ifadelerini kullandı.

"Bir insanın midesi erkek cüzdanı kadardır"

İnsanların koruyucu sağlık konusunda çok bilgili olmadıklarını vurgulayan Aydın konuşmasına şöyle devam etti:

"Maalesef bugün bu konuda çok bilgili değiliz. İnsanlar hasta olduktan sonra hekime gidiyor. Halbuki bir insan ne kadar yemeli, saat kaçta yemeli gibi soruların cevabını bilmeliyiz. Mesela akşamları saat 19.00’dan sonra insanlar yemeyi kesmeli. En fazla 20.00’dan sonra kesmeli ki 4 saat mide boşalsın, yatağa girdiğinde rahat bir uykuya çekilsin. İnsanlar akşamları çay, kahve içer. Sabaha kadar uykusuz kaldım diye yatakta döner durur. O halde kendisini ayarlamalı. İnsanlar fazla yemek yer, kilo alır daha sonra da diyetisyenleri gezer. Az yemeli. Bir insanın midesi erkek cüzdanı kadardır. O cüzdanın içerisi ne kadar gıda alıyorsa kişi o kadar gıdayla beslenmesini tamamlar. O halde bizim bilinçli beslenmemiz de gerekiyor. Midemizi şişirerek değil. Bilinçli besleneceğiz, mümkün olduğu kadar da organik yiyecek ve içeceklerle beslenmeye gayret göstereceğiz. Bunu nasıl becereceğiz derseniz, tüketiciler bu konuda duyarlı olacak. Şimdi yaz ayındayız. Yaz aylarında güneşin dik geldiği saatlerde insanlar güneşin altında kalmamalı. 15-20 dakikalık bir güneş insanlara kafi gelebilir. Bir diğeri yazın en çok gördüğümüz hastalıklardan birisi de burun kanaması. Yazın hem çocuklar hem yetişkinler burun kanamasında şikayet ederek geliyorlar. Sıcak nedeniyle sokakta efor sarf eden bireylerde burun kanmasını sık görüyoruz. Belli yaşın üzerindeki burun kanamalarına hipertansiyon ve tansiyon yüksekliğinde sık rastlanır. Burun kanamasını önemsesinler. Mutlaka bir kula burun boğaz uzmanına, dahiliye uzmanına, kardiyoloji uzmanına müracaat etsinler. Girecekleri havuzlara çok dikkat etsinler. Havuz kulak dediğimiz kulak enfeksiyonlarını da çok sık görüyoruz. Temiz havuzlarda yüzmelerini tavsiye ediyorum."

"Kışın hangi sebze varsa onu tüketmeliyiz, yazın hangi sebzeler yetişmişse onu tüketmeliyiz"

Gıda intoleransına ilişkin bilgi veren Aydın her insanın her gıdayı tüketebileceğini kaydederek, "Yeter ki gıdalar sağlıklı olsun, organik olsun. Bahçeden veya tarladan ilaçlanmış bir mahsulün anında tüketilmesini önermiyoruz. Kişi nasıl bilecek? Bunu soruşturarak çözeceğiz. Kışın hangi sebze varsa onu tüketmeliyiz, yazın hangi sebzeler yetişmişse onu tüketmeliyiz. Mesela kışın domatese çok ilgi göstermemeliyiz ama yazın domates, biber, patlıcan gibi yaz sebzelerini tüketmeliyiz. Bunların yanında beyaz eti de, balığı da, tavuğu da, kırmızı eti de tüketmeliyiz. Önerimiz şudur; yumurtada da olduğu gibi gezen hayvanın etini tüketmeye gayret edeceğiz. Gezen hayvan derken yayılan hayvanın etini. Bazı bölgelerde çok et tüketen insanlar var. Onların süratle kilo aldığını, göbekleştiğini, göbeğin de zararlarını biliyoruz" şekline konuştu.