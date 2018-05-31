Kosova Kalkınma Bakanı Demiri’den ‘Cumhur İttifakı’na destek

Türkiye’de yaşayan tüm Boşnaklara çağrıda bulunuyorum. Türkiye’yi en iyi yönetecek olana oy vermeleri gerekiyor. En iyi olan da şimdiye kadarki çalışmaları ile kendini gösterdi” dedi.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Yerli Düşünce Derneği Onursal Başkanı Yalçın Topçu, Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanvekili ve Milletvekili Müfera Şinik, Kosova Milletvekilleri Fikrim Damka, Veton Berisha, Emilija Redzepi, ve Kosova Ankara Büyükelçiliği Başkatibi Gülşen Bölükbaşı’nı Yerli Düşünce Derneği’nin düzenlediği iftar organizasyonunda misafir etti.

Demiri’den 24 Haziran için Türkiye’deki Boşnaklara çağrı

Türkiye’nin Kosova için yaptıklarına minnettar olduklarını belirten Kosova Cumhuriyeti Bölgesel Kalkınma Bakanı Rasim Demiri, programda yaptığı konuşmada 24 Haziran seçimlerinde Cumhur İttifakı’nı destekleyeceklerini belirterek, “Türkiye’deki 24 Haziran seçimleri büyük önem taşıyor. Türkiye’de yaşayan tüm Boşnaklara çağrıda bulunuyorum. Türkiye’yi en iyi yönetecek olana oy vermeleri gerekiyor. En iyi olan da şimdiye kadarki çalışmaları ile kendini gösterdi. Bu sayede Kosova-Türkiye ilişkileri mükemmel düzeyde artarak devam edecektir” şeklinde konuştu.

“Türkiye dost ve kardeş ülke Kosova ve halkının yanındadır”

Türkiye’nin Kosova’nın kalkınma hamlesinde büyük yatırımlar yaptığını belirten Topçu, “Kosova’nın yıllık 3.3 milyar Euroluk yatırımının 400 milyonu Türk yatırımıdır. Bu yatırım aynı zamanda doğrudan bir istihdam yatırımıdır. Küresel terör örgütü FETÖ ile Türkiye’nin tek başına, diğer ülkelerinde güvenliği için yaptığı mücadele için, bazı yöneticilerin ve siyasilerin gaflet içinde sözleri, açıklamaları ve davranışları olduysa da biz bugün burada Kosovalı kardeşlerimizle beraber olduğumuz gibi Türkiye Cumhuriyeti, devleti ve milletiyle, dost ve kardeş ülke Kosova’nın ve Kosovalı kardeşlerinin yanında kıyamete kadar durmaya devam edecektir. Bunun gerekçesini Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan net bir şekilde ‘unutmayın, Türkiye Kosova’dır, Kosova Türkiye’dir’ sözleriyle ifade etmişti” açıklamalarında bulundu.

“24 Haziran’da Kosova’da ve diğer ülkelerde yaşayan vatandaşlarımızdan yüksek katılım ve destek bekliyorum”

24 Haziran’da yapılacak seçimler için Kosova’da bulunan ve diğer ülkelerde oy kullanacak Türk vatandaşlarına çağrıda bulunan Topçu “24 Haziran’da yurt dışında oy kullanacak kardeşlerimizden yüksek bir katılım ve destek bekliyorum. Cumhur ile cumhuriyet için, yerli siyaset, milli devlet için, ülkemiz ve medeniyet coğrafyamız için, istiklal ve istikbalimiz için ‘Cumhur İttifakı’na desteklerini bekliyorum” şeklinde konuştu.