Kosova’ya yoğun bakım kliniği

TİKA, Kosova’da gerçekleştirdiği projelere yenilerini eklemeye devam ediyor. Bu kapsamda TİKA tarafından kurulumu gerçekleştirilen Kosova Merkez Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği hizmete açıldı. 27 yataklı yoğun bakım ünitesinin tadilatının yanı sıra en son teknoloji tıbbi donanımlar ile desteklenmesi ve yoğun bakım ünitesine hizmet vermek üzere bağımsız bir gaz sisteminin kurulumu TİKA tarafından gerçekleştirildi. TİKA tarafından gerçekleştirilen projenin açılış programına Türkiye’nin Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç, Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili ve TİKA Başkan Yardımcısı Birol Çetin’in yanı sıra hastane yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Kosova Sağlık Bakanı Uran İsmaili, TİKA’nın ülkesine yaptığı yardım ve desteklerden dolayı memnuniyet duyduklarını, özellikle sağlık alanında yapılan yardımların asla unutulmayacağını söyledi. İsmaili, Yoğun Bakım Kliniğinin yapımıyla birlikte Kosova Merkez Hastanesi’nin büyük bir eksiğinin tamamlandığını, modern donanımı ve tadilatıyla hastanenin çehresinin değişitiğini, Kosova halkının Türkiye tarafından yapılan bu iyiliği unutmayacağını belirterek ülkesi adına teşekkür etti. T.C. Priştine Büyükelçisi Kıvılcım Kılıç ise TİKA’nın gittiği her coğrafyayı güzelleştirdiği, kalıcı eserlere imza attığı, TİKA’nın hem Kosova hem de dünyanın farklı yerlerinde değişik alanlarda çok önemli projeleri olduğunu söyledi. Büyükelçi Kılıç, özellikle sağlık alanı halkın, insanın hayatına doğrudan dokunan bir alan olduğu için bu tarz projelerin öncelikli ve hayati öneme sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi Kılıç konuşmasının devamında, “Biz bu Yoğun Bakım Kliniğinin yapımını; dostlar, kardeşler arasındaki doğal bir paylaşma olarak görüyoruz. Her gerçekleştirilen proje aslında Türkiye’nin, Türk insanının Kosova’ya, Kosova’daki dostlarımıza kardeşlerimize yönelik sevgisinin, ilgisinin bir göstergesidir. Proje ve faaliyetlerimiz bugüne kadar nasıl gelmişse bugünden sonra da artarak devam edecektir.” dedi. Bugüne kadar Kosova’da 600’den fazla proje ve faaliyet gerçekleştirildiğini belirten TİKA Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Birol Çetin, bundan sonraki süreçte de işbirliği faaliyetlerinin artarak devam edeceğini; özellikle sağlık alanında eğitim, formasyon, hizmetiçi destek eğitimi, sağlık yönetimi gibi alanlarda müşterek çalışmanın önemine vurgu yaptı. Bunun yanında, ortak bir geçmişimiz olduğuna değinen Başkan Yardımcısı Çetin, Kosova’da yabancılık çekmediklerini belirterek, “Kosova’nın problemi, Türkiye’nin problemidir.” diyerek, her alanda Kosova’nın yanında olduklarını ifade etti.

TİKA tarafından 2017 yılı başında başlayan çalışmalar çerçevesinde Kosova Merkez Klinikleri Hastanesi Yoğun Bakım Kliniği’nin tadilatı gerçekleştirildi. Proje çerçevesinde son model tıbbi donanımlar ile birlikte yoğun bakım doktorlarının ve hemşirelerinin yer alacağı alanların mobilyaları da TİKA tarafından sağlandı. Ayrıca yoğun bakım ünitesinin sağlıklı bir şekilde hizmet sağlayabilmesi için, sadece yoğun bakım ünitesine hizmet verecek tam bağımsız bir gaz ünitesi kurulurken, oksijen, vakum ve hava istasyonları tesis edildi.

Yaklaşık 800m2 kapalı alanda 27 yataklı Kosova’nın merkezi yoğun bakım ünitesi dahili ve nöroloji yoğun bakım, cerrahi yoğun bakım, yanık yoğun bakımı, izole yoğun bakım ve müdahale odalarından oluşuyor. İdari bölümde ise doktor ve hemşire odaları, toplantı odası, personel odaları ve bekleme alanları bulunuyor.