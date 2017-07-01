Kosta Rika, Otto kasırgasının yaralarını TİKA ile sarıyor

Kosta Rika, Nikaragua ve Panama’yı vuran Otto kasırgası sonrası Türkiye, bölge ülkelerine yönelik çalışmalarına devam ediyor. Otto kasırgası sonrası bölge ülkelerinde hayatın normale dönmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, TİKA, Kosta Rika’nın Upala Kantonunda yer alan Upala Belediyesinin teknik altyapısının güçlendirilmesine yönelik ekipman desteğinde bulundu. Ayrıca Upala Belediyesinin görev bölgesinde yer alan ve 2 bölgeyi birbirine bağlayan bir köprünün kuvvetlendirilmesi kapsamında ihtiyaç duyulan inşaat malzemesi konusunda da destek verildi.

TİKA tarafından temin edilen ekipmanlar ve inşaat malzemeleri düzenlenen törenle Upala Belediyesi yetkililerine teslim edildi. Upala Belediye Başkanı Juan Acevedo Hurtado yapmış olduğu konuşmada, Upala Belediyesi olarak 1.589,67 kilometrelik görev bölgelerinde yaşayan toplam 48 bin kişiye hizmet verdiklerini ve Türkiye tarafından verilen destek ile vatandaşlarına daha kaliteli ve etkili bir hizmet götürebileceklerini belirtti. Türk halkı tarafından kötü günlerinde ulaştırılan desteği hiçbir zaman unutmayacaklarını sözlerine ekleyen Hurtado, bunun için minnettar olduklarını ifade etti.

TİKA Meksika Program Koordinatörü Muhammed Ünal ise Türkiye’nin son 15 yılda ekonomide yakalamış olduğu istikrar sayesinde küresel düzeyde yardım çalışmalarına hız verdiğini ve milli gelirinin 0,75’ini insani yardımlara ayırmak sureti ile dünyanın en cömert ülkesi olduğunu vurguladı. Ünal, Türkiye olarak Otto kasırgasının yaralarının sarılması konusunda verilen destekten ve Türk insanının yardımseverliğini bölgeye ulaştırmaktan büyük bir memnuniyet duyduklarını dile getirdi.