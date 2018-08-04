70 TL olarak belirlemiştir" dedi.

Türkiye’nin en önemli tarımsal kalkınma kooperatiflerinin üst örgütü Köy-Koop Genel Başkanı Neptün Soyer, süt taban fiyatındaki belirsizliklere yönelik yaşanan sorunlarla ilgili açıklama yaptı. Sütle ilgili 27 Temmuz günü yapılan toplantıya katılan üretici örgütlerinin başkanları ile yaptığı istişarelerin sonucunu bildiren Soyer, "Üreticilerin eline geçecek olan süt fiyatının net olarak açıklandığını ve Süt Konseyine üye olan tüm üretici örgütlerinin başkanlarının da bu duruma tanık oldular. Ulusal Süt Konseyi 27 Temmuz günü yapılan sektör toplantısında, Ağustos ayından geçerli olmak üzere, üreticinin eline geçecek süt fiyatını 1.70 TL olarak belirlemiştir" dedi.

Sektör paydaşlarıyla yaptığı istişareler sonucu, Ulusal Süt Konseyinin internet sayfasında 1 Ağustos Çarşamba günü yaptığı son açıklama ile 27 Temmuz Cuma günü tüm sektör paydaşlarının katıldığı toplantıdan çıkan sonuçların örtüşmediğini belirten Soyer, "Süt fiyatıyla ilgili toplantıya katılan Konsey’e üye örgütlerin başkanlarıyla yapılan istişarelerde, üreticinin eline geçecek olan süt fiyatının 1.70 TL olduğu ile ilgili mutabık kalındı. Örgüt payları ile ilgili, üreticinin eline geçecek 1.70 TL’lik taban fiyatından üzerinden, bölgelere ve örgütlere göre ayrıca belirlenecek. Tarım ve Orman Bakanlığı her zaman üreticinin yanında oldu. Süt üretimi için alın teri döken tüm üreticilerimizin yanındayız, şunu biliyoruz ki üretici varsa süt var ve biz bunun hep savunucusu olacağız. Köy-Koop olarak, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın atacağı adımlarda yanında yer almaya ve ortak çözümler bularak tarım sektörünün geleceğini, tüm paydaşlarla birlikte inşa etmeye her zaman hazırız" dedi.