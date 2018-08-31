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31 Ağustos 2018 18:01

Köylülerden besi çiftliği protestosu

ANKARA (İHA) – Ankara’da Akyurt ilçesinde Haydar Mahallesi’nde besi çiftliği inşaatının başlamasına tepki gösteren köylüler traktör ve kamyonlarla karayolunu trafiğe kapattı.

Köylülerden besi çiftliği protestosu

31 Ağustos 2018 18:01


Ankara’nın Akyurt ilçesinde Haydar Mahallesi’ne besi çiftliği kurulacağı haberini alan Haydar ve Elecik Mahallesi sakinleri ilgili kurumlara şikayetlerini iletti ve inşaatın durdurulması için dava açtı. Daha öncede Akyurt Kaymakamı Osman Altın ile bu konuyu görüştüklerini ve "inşaatın durdurulduğu" sözünü aldıklarını belirten köylüler, besi çiftliği kurulacak alanda hafriyat çalışmalarının başlaması üzerine tepkilerini göstermek amacıyla Çankırı Devlet Karayolunu yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapattı.


Ankara ile Çankırı ve Kastamonu illeri arasında ulaşımı sağlayan yolun trafiğe kapatılması nedeniyle Jandarma ekipleri olay yerine intikal etti. Jandarma ekiplerinin yolun açılması için köylüleri ikna çabaları ise sonuç vermedi. "Ankara Valisi, Akyurt Kaymakamı ve Akyurt Belediye Başkanı gelmeden yolu trafiğe açmayacağız" diyen köylülerle yolda beklemek zorunda kalan araç sahipleri arasında sık sık tartışmalar yaşandı.


Jandarmanın köylüyü ikna çabaları yetersiz kalırken, olay yerine gelen Akyurt Kaymakamı Osman Altın vatandaşları yolu açmaları için ikna etti. Yerleşim yerine besi çiftliği yapılmaması için şikayette bulunduklarını ancak sonuç alamadıklarını belirten köylüler, "Evlerimizin bulunduğu alana 200 metre mesafe uzaklığa besi çiftliği kurulması için ruhsat verildi ve inşasına başlandı. Besi çiftliği yapılmaması için gerekirse yolu yeniden trafiğe kapatırız. Kokunun ve sineğin içinde yaşayamayız. Besi çiftliği ruhsatı iptal edilene kadar mücadelemiz sürecek" diyerek Kaymakam Altın’a görüşlerini ilettiler.


Akyurt Kaymakamı Osman Altın ise, "Hepimiz kanunlara uygun hareket etmek durumundayız, bu şekilde yol kapatmanız doğru değil. Ben taleplerinizi Akyurt Belediye Başkanı ve Valimize ileteceğim. Davanın sonuçlanmasını beklemek zorundayız, Türkiye bir hukuk devletidir ve hukuk kurallarına uygun bir şekilde sizler de hakkınızı aramalısınız. Ben bu konu ile ilgili olarak elimden gelen gayreti göstereceğim" ifadelerini kullandı.


Köylüler Kaymakam Altın’ın açıklamalarının ardından alandan ayrıldılar.




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