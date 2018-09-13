Kozayağı Ortaokulundan büyük başarı

Avrupa'nın en büyük okul ağı olan eTwinning etiketi alan bin 217 okul açıklandı. Türkiye'de 179 okul eTwinning okul etiketiyle ödüllendirilirken, Akyurt Kozayağı Ortaokulu ise Ankara'da “2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı eTwinning Avrupa Proje Okulu” olmaya hak kazanan 8 okul arasında yer aldı.

Ankara'da Avrupa Proje Okulu olmaya hak kazanan 8 okul arasında yer alan Kozayağı Ortaokulu, İngilizce Öğretmeni Sevinç Terzioğlu'nun proje ve etkinlik çalışmaları ile “Avrupa Kalite Etiketi” ödülüne de layık görüldü. Yürüttükleri başarılı proje çalışmalarıyla eTwinning okulu olmaya hak kazanan Kozayağı Ortaokulu, Avrupa okulu olma yolunda ilk adımı da atmış oldu.