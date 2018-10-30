İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Kreş öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'nda Ata'ya ziyaret

Altındağlı minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün huzuruna çıktı.

Altındağlı minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.


Altındağ Belediyesine bağlı Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nda Ata'larını unutmadı. Yaklaşık 70 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabri başında ziyaret etmesinin ardından Anıtkabir'i gezdi. Kreş öğrencilerine eşlik eden öğretmenler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini de gören çocuklara Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi verdi.


Altındağlı minikler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kreşte de devam etti. Kreşlerinde vatan ve Cumhuriyet konulu şiirler okuyup, Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyen öğrenciler, günün anlam ve önemini yansıtan bir de resim sergisi hazırladı. Altındağlı minikler, Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirerek, kalplerindeki Cumhuriyet sevgisini herkese gösterdi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Gazete 1. Sayfalar

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.