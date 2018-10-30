Kreş öğrencilerinden Cumhuriyet Bayramı'nda Ata'ya ziyaret

Altındağlı minikler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün huzuruna çıktı.

Altındağ Belediyesine bağlı Aydınlıkevler Kreşi öğrencileri Cumhuriyet Bayramı'nda Ata'larını unutmadı. Yaklaşık 70 öğrenci, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü kabri başında ziyaret etmesinin ardından Anıtkabir'i gezdi. Kreş öğrencilerine eşlik eden öğretmenler, Atatürk ve Kurtuluş Savaşı Müzesini de gören çocuklara Milli Mücadele dönemi hakkında bilgi verdi.

Altındağlı minikler, Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına kreşte de devam etti. Kreşlerinde vatan ve Cumhuriyet konulu şiirler okuyup, Atatürk'ün sevdiği şarkıları söyleyen öğrenciler, günün anlam ve önemini yansıtan bir de resim sergisi hazırladı. Altındağlı minikler, Türk bayrağı önünde fotoğraf çektirerek, kalplerindeki Cumhuriyet sevgisini herkese gösterdi.